«المصيلحي» من بني سويف: نسعى لتطوير جميع مكاتب التموين

زار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين بني سويف شرق النيل، والذي جرى إنشاؤه ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى المحافظات لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة.

الوزير والمحافظ يتفقدان المركز

وتفقد الوزير والمحافظ مكونات المركز المطور الذي يقدم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل خدمات «بدل فاقد وتالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة لأخرى، الخصم، الإلغاء، طلبات التظلمات» واطمأنا على تسلسل تقديم الخدمة بالمركز الذي تم دعمه وتجهيزه بأجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير وفاكس، بداية من استقبال طلبات المواطنين، ووسائل الراحة المعدة بصالة مجهزة للانتظار مزودة بجهاز انتظار إكتروني، كالمتوافرة بأماكن الخدمات الحديثة مثل البنوك والبريد وغيرها.

التوسع في إنشاء المراكز المطورة

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى بخطوات جادة للتوسع في إنشاء المراكز المطورة للخدمات التموينية على مستوى المحافظات، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، من خلال العمل بشكل مستمر لتطوير جميع مكاتب التموين، وتحويلها لمراكز خدمة متطورة، وفقاً للتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه أكد المحافظ أهمية التوسع في إنشاء تلك المراكز المطورة للتيسير على المواطنين في ملف البطاقات التموينية والإجراءات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع التموين في هذا الشأن، لاسيما أن ملف الدعم التمويني في مقدمة أولويات الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة توفير الحلول والبدائل للمشكلات التي تواجه المواطن في احتياجاته الأساسية مع العمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات الحيوية المقدمة لهم.