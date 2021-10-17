محافظ بنى سويف يتابع العمل بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، ضمن المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون صحة.

التنسيق بين الصحة والتعليم للوصول إلى التلاميذ المستهدف علاجهم

وأفاد محافظ بني سويف، بالتنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا، التقزم، والسمنة»، مؤكدا أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها، مع أهمية مراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ.

تأمين صحي بني سويف: توفير جميع المستلزمات الطبية لعلاج الحالات الإيجابية

من جهته، أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع التأمين الصحى، أنه قد بدأت اليوم، فعاليات أعمال المبادرة، مشيرًا إلى توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة لعلاج جميع الحالات الإيجابية عن طريق التأمين الصحي لمدارس الحضر والريف عن طريق 12 عيادة تأمين «إحالة» لجميع المدارس حضر وريف، فيما تقوم الفرق التابعة لمديرية الصحة بني سويف بأعمال الفحص بمدارس الريف.

وأشار مدير التأمين إلى تفقده اليوم جانبًا من فعاليات المبادرة خلال زيارته لعدد من المدارس، للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات، مشيرا إلى التأكيد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وذلك بحضور الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني ومنسق المبادرة، والدكتورة مها رويعي مسؤول مكافحة العدوى، وصفاء كمال مدير تمريض الفرع، ومصطفى محمود مدير إدارة المتابعة والرقابة بالتأمين الصحي ببني سويف.