تعرف على الخدمات التموينية في منصة مصر الرقمية.. «مش بس إضافة المواليد»

يبحث الكثير من المواطنين عن كل ما يخص البطاقة التموينية، من حيث إضافة المواليد أو إجراء الفصل الاجتماعي لأحد الأفراد، وكذلك تفعيل البطاقة حال توقفها، أو نقلها من محافظة لأخرى.

وتوفر بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات التموينية على الموقع، والتي تمكن المواطن من إجراء جميع الخدمات إلكترونيا ومن المنزل دون الذهاب لمكتب التموين التابع له المواطن.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخدمات التموينية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

خطوات إجراء الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية، رغبة في إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إلا أن البوابة لا تقدم خدمة إضافة المواليد فقط، ولكن هناك عدد من الخدمات الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

1- تفعيل بطاقة التموين

يتعرض الكثير من المواطنين إلى توقف البطاقة التموينية الخاصة به، والتي تجعله في حاجة إلى تنشيطها، وتوفر بوابة مصر الرقمية خدمة تفعيل البطاقة التموينية، من خلال الدخول إلى القسم الخاص بتفعيل البطاقة من هنـــــــــــا.

2- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

وقد يفقد المواطن بطاقته التموينية التي يقوم بصرف حصته التموينية الشهرية من خلالها، الأمر الذي يجعله يلجأ إلى إصدار بطاقة أخرى، ويمكن تقديم طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية، بالدخول إلى الموقع وختيار خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من هنــــــــا.

3- نقل من محافظة إلى أخرى

عندما تنتقل الأسرة من محافظة لأخرى للإقامة الدائمة بها، قد يحتاج صاحب البطاقة التموينية إلى نقلها لمكان إقامته الجديد، ويمكن له أن يقوم بذلك الإجراء إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

4- الفصل الاجتماعي

بمجرد أن يتزوج الشاب، يبدأ في البحث عن خطوات إصدار بطاقة تموينية خاصه به لأسرته الجديدة، حتى يستطيع أن يضيف زوجته لتلك البطاقة التموينية، ولكي يتم إصدار بطاقة جديدة يجب أن يقوم بفصل نفسه من بطاقة والده، ويمكن إجراء الفصل الاجتماعي من خلال بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

5- ضم أفراد الأسرة

كما يستطيع المواطن ضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية من هنـــــــا.

6- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

تعد تلك الخدمة من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين، ويمكن إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

7- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

يمكن إضافة صرف التموين للأشخاص المستحقين لصرف الخبز فقط من خلال بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

8- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا

يمكن للزوج أن يقوم بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا في بطاقة أسرتها المكونة من والدها ووالدتها وإخوتها إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج من خلال بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.