بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية.. هذه الفئات تستحق صرف الزيادة

أقر مجلس الوزراء زيادة استثنائية تضاف على بطاقة التموين لبعض الفئات من محدودي الدخل وحاملي بطاقات التموين، وتتراوح قيمتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، ويتم تحديدها بناء على عدد الأسر المدرجة على البطاقة، لذلك ترتفع معدلات البحث عن الفئات المستحقة لصرف الزيادة، فضلا عن موعد صرفها.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، الفئات التي تستحق الزيادة الاستثنائية لرئاسة الوزراء، وموعد صرف الزيادة الجديدة على بطاقة التموين في السطور التالية:

قيمة الزيادة الاستثنائية على بطاقة التموين

وبحسب المعلن من مجلس الوزراء فأن الزيادة على بطاقات التموين، تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه تحدد حسب الأسر المدرجة على البطاقات، ويتم صرفها في شكل سلع غذائية مدعمة يمكن الحصول عليها.

الفئات المستحقة للزيادة الاستثنائية

ويحق لنحو 9 ملايين و100 ألف أسرة الحصول على الزيادة مباشرة من خلال سيستم وزارة التموين الخاص بصرف السلع التموينية دون التقدم بأي طلبات منهم.

وتلك الفئات المستحقة للزيادة هي الأسر التي يقل المعاش الشهري لها نحو 2500 جنيه، أو الأسر التي يقل الراتب الشهري الخاص بها عن 2700 جنيه، والأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات، وأصحاب بطاقات التموين ويحصلون على معاش «تكافل وكرامة».

كيفية الحصول على زيادة التموين الجديدة

ويتم صرف الزيادة تلقائيًا على بطاقات التموين بدون الحاجة لتقديم أوراق أو مستندات، حيث يمكنهم الحصول على الزيادة بشكل مباشرة من خلال سيستم وزارة التموين الخاص بصرف السلع التموينية، دون التقدم بأي طلبات منهم.

موعد صرف الزيادة الاستثنائية على بطاقة التموين

وعن موعد صرف الزيادة الاستثنائية على بطاقة التموين، فقد صرح مصدر بوزارة التموين في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أنه يتوقع أن يتم صرف قيمة الزيادة مع تموين شهر سبتمبر المقبل.