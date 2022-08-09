وصول جثمان رجاء حسين إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد

وصل جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه، بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وطليقها الفنان سيف عبدالرحمن.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجاء حسين

ورحلت عن عالمنا رجاء حسين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث خضعت لجراحة في المعدة يوم 15 يونيو الماضي، حسب ما صرحت لـ«الوطن» سابقا، وأشارت إلى أنّها كانت تعاني من مشكلات صحية في منطقة البطن، خاصة إنزيمات الكبد التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة، ما أدى إلى نقلها للمستشفى، وخضوعها لجراحة.

مسيرة فنية واسعة لـ رجاء حسين

وشاركت رجاء حسين في أعمال فنية كبيرة، وحققت نجاحا كبيرا، أبرزهم مسلسل ذئاب الجبل، الذى عرض عام 1993، التي تدور أحداثه حول هروب فتاة من عائلتها المتشبثة بالعادات الصعيدية، لتتزوج من شاب من القاهرة، ويسافران إلى خارج البلاد لاستكمال دراستهما، ويتم اتهام شقيقها بقتلها، ويحاول رجال المباحث بقيادة عصام القبض عليهم.

وشارك في مسلسل «ذئاب الجبل»، أحمد عبدالعزيز، عبدالله غيث، سماح أنور، رجاء حسين، شريف منير، وائل نور، عبدالله محمود، وفاء مكي، حمدي غيث، إنعام سالوسة، وميرنا وليد، ومن تأليف محمد صفاء عامر، إخراج مجدي أبوعميرة.