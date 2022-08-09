ضبط صاحب مستودع أنابيب استولى على حصة تموينية في بورسعيد

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من ضبط صاحب مستودع أنابيب قام بالاستيلاء على حصة تموينية من أنابيب البوتاجاز التجارية لبيعها بالسوق السوداء بالمحافظة.

حملة مكبرة لمتابعة مستودعات أنابيب الغاز

كان ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، قد وجه بتنظيم حملة مكبرة لمتابعة مستودعات الأنابيب ومحطات الوقود بصورة مستمرة ومكثفة، وتم تشكيل حملة تموينية بقيادة محمد عوض، وكيل المديرية، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة الرقابة التجارية، وداهمت ليلا أحد مستودعات الأنابيب، وتم ضبط كميات كبيرة من أنابيب الغاز.

وبالفحص تببن قيام صاحب المستودع بالاستيلاء على كميات كبيرة من أسطوانات الغاز التجارية بغرض التربح والبيع في السوق السوداء دون وجة حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القرار الوزاري 184 لسنة 2017 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرير 5 محاضر أوكازيون مخالفة

وفي سياق آخر، قال ناصر ثابت لـ«الوطن»، إنه تم تحرير عدد 5 محاضر أوكازيون بدون تصريح، بالمخالفة للقانون 100لسنة 1957، مشيرا إلى استمرار مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.

وطالب وكيل تموين بورسعيد، المواطنين بالتفاعل والتواصل مع غرفة عمليات مديرية التموين في حالة وجود أي شكوى لضبط الأسواق ومنع أي تاجر من مخالفة القانون.