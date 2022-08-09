المشدد 15 عاما لأربعة متهمين باستعراض القوة والسرقة بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن 15 عامًا لكل منهم، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه واستعراض القوة، وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، في دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبوالقاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2022، بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عندما قام كل من: «خ . م »، و«ح . ع »، و«أ . م»، و «م . م»، باعتراض طريق المجني عليه «ز . أ»، حيث اعترض المتهم الثاني طريق المجني عليه بدراجة نارية وشاركه باقى المتهمين وتعدوا عليه بالضرب بالعصي الشوم وهددوه بسلاح ناري قاصدين سرقته، ثم أستولوا على ما معه من أموال وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

إحالة الواقعة لجنايات سوهاج

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام للمجني عليه، وإصابته باستخدام عصا (شوم)، وتهديده بسلاح ناري، كما تم توجيه تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقد تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.