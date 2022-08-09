نشب حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمنطقة مصر الجديدة، أمس، وسيطرت قوات الحماية المدنية عليه وأخمدته دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتستعرض الـ«الوطن» في السطور التالية تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بولا في مصر الجديدة.

تفاصيل حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمنطقة مصر الجديدة

البداية كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف.

7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وسيارات إسعاف خشية وقوع إصابات، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وأُخطرت النيابة العامة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كردون أمني في محيط الحريق لمنع امتداد النيران

واستعجلت النيابة العامة الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الحريق لكشف غموض وملابسات الواقعة، وانتقل فريق من البحث الجنائي لمكان الحريق لمعرفة الأسباب، وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه والوقوف على تفاصيل حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمنطقة مصر الجديدة، وتم فرض كردون أمني في محيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

التحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت الحريق

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط مكان حريق الكنيسة، والتي رصدت تفاصيل حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمنطقة مصر الجديدة، للتأكد إن كان نشوب الحريق بفعل فاعل أم لا، واستدعت جهة التحقيق شهود العيان الذين تصادف وجودهم بمحيط الحريق لسماع أقوالهم، واستعجلت النيابة العامة الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الحريق لكشف الغموض ومعرفة الأسباب التي أدت لنشوب الحريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمصر الجديدة.