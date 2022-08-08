السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا في مصر الجديدة دون إصابات

تمكنت وحدة الحماية المدنية في القاهرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة الأنبا بولا في مصر الجديدة، قبل قليل، ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

كردون أمني لمنع انتشار النيران

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل كنيسة الأنبا بولا في منطقة مصر الجديدة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكذا سيارات الإسعاف، تحسبا لوجود مصابين، وفرضت القوات كردونا أمنيا لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية في القاهرة بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق، قبل أن ينتقل إلى العقارات المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

التحفظ على كاميرات المراقبة

أُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وانتدبت عناصر البحث الجنائي، لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والتعرف على أسباب الحريق.

وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف أسباب اشتعال الحريق، وتتابع جهات التحقيقات سير مجرى التحقيقات في الواقعة.