السيطرة على حريق محدود في كنيسة «ماري يوحنا» بالأقصر

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل كنيسة «ماري يوحنا»، في قرية «الضبعية»، التابعة لمركز القرنة، غرب الأقصر، دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

حريق محدود داخل كنيسة في الضبعية

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد باندلاع حريق محدود داخل كنيسة «ماري يوحنا»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتهم اللواء أحمد عواد، رئيس مركز ومدينة القرنة، وحجازي النحاس، نائب رئيس مركز القرنة، إلى موقع الحريق.

عطل داخل محول الكهرباء سبب الحريق

وتبين أن الحريق بدأ من محول كهرباء داخل الكنيسة، حدث به عطل مفاجئ، مما تسبب في اشتعال النيران داخل غرفة الضيوف.

لا خسائر في الأرواح

وعلى الفور، أمر رئيس مركز القرنة بفصل الكهرباء عن الكنيسة، وتمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وعقب الانتهاء من إخماد الحريق، تم توصيل خط الكهرباء مرة أخرى.

وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.