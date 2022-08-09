وصول أولى رحلات مصر للطيران لمطار معيتيقة الدولي بعد توقف 8 سنوات

أعلن مطار معيتيقة الدولي الليبي، وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى المطار لأول مرة منذ 8 سنوات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، ونشرت صفحة المطار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وصول طائرة مصر للطيران إلى مطار معيتيقة الدولي الليبي منذ دقائق.

وذكر المطار الليبي في بيان له، أنَّ رحلة مصر للطيران كانت قادمة من مطار شرم الشيخ الدولي، لافتا إلى أنَّه من المقرر استمرار هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل، أي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا.

الاحتفال باستقبال رحلة مصر للطيران

واستقبل المسئولون والعاملون في مطار معيتيقة الدولي، رحلة مصر للطيران بحفاوة شديدة، حيث تمم تقديم كافة التسهيلات لركاب الطائرة، كما حظي هبوط الرحلة واستقبال الركابين بتغطية إعلامية كبيرة من جانب وسائل الإعلام الليبية.

يذكر أنَّه تمّ استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، القادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، في أكتوبر الماضي، بعد توقف دام 7 سنوات، بسبب الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، إذ استقبل مطار القاهرة الدولي الرحلة رقم LN202، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الخطوط الجوية الليبية

كما نظم مطار القاهرة الدولي، احتفالية بروتوكولية داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، لاستقبال أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 إلى مطار القاهرة بعد غياب دام 7 سنوات، وتمّ استقبالها باحتفالية رش المياه على جسم الطائرة فور وصولها إلى المطار، وتقديم كل التسهيلات للقادمين على متن الرحلة الجوية.