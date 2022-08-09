السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أدوات نظافة بمنطقة الهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل مخزن أدوات نظافة بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أدوات نظافة بالمنطقة ذاتها، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتبين صحة البلاغ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في محافظة الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران؛ لمنع امتداد خطرها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.