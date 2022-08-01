عاطل ينهي حياة رجل في الهرم.. «تحرش بوالدته فقتل خاله»

تشاجر عاطل مع «خيّال» وخاله بالهرم، بسبب تحرش الثاني بوالدة الأول، ما أدى إلى مقتل الثالث، وألقى رجال المباحث بقسم شرطة الهرم القبض على المتهم، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

بداية الواقعة

ورد بلاغ للعقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم، بمقتل أحد الأشخاص تعرض لطعنات في الصدر، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات عن أنّ عاطلا تشاجر مع «خيّال» وخاله، بسبب تحرش الخيّال بوالدته، وأسفرت المشاجرة عن مقتل خال العاطل، نتيجة إصابته بطعنات في الصدر.

إخطار المباحث

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.