«كرتونة البيض بـ52 جنيها».. وزير التموين يتفقد المجمع الاستهلاكي ببني سويف

زار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، للاطمئنان على توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتوافر مخزون السلع، فضلًا عن انتظام صرف المقررات التموينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كل السلع الغذائية واللحوم.

الوزير يتفقد المجمع الاستهلاكي

وتفقد الوزير والمحافظ المجمع الاستهلاكي للاطمئنان على توافر جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، واستفسرا من المسؤولين عن الكميات المتوافرة والأسعار مقارنة بأسعار السوق، والذين أكدوا على توافر السلع بكميات مناسبة وأن مستوى الأسعار مناسب مقارنة بالأسعار في الأماكن الأخرى.

وزير التموين: لدينا تأمين كامل لمخزون السلع الاستراتيجية

وأكد وزير التموين، على دعم القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث يتم توفير العديد من السلع ضمن المقررات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة المستوردة، بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

إقبال من المواطنين على شراء كراتين البيض

وحرص عدد كبير من المواطنين على شراء كراتين البيض من داخل فرع الشركة والتي جرى توفيرها بسعر 52 جنيهًا، بالتعاون مع محافظة بني سويف، حيث أثنى الوزير على التجربة.

من جانبه أشار المحافظ إلى توجيهاته بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين، وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم بها إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين وحماية المستهلك، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون، مثمنًا جهود الوزارة وتعاونها مع المحافظة في كل المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من كل السلع بالجودة والأسعار المناسبة.