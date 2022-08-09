تفاصيل الدراسة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.. 3 أقسام

على مدار سنوات طويلة ويبحث الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة عن كليات تؤهلهم لسوق عمل متاح يمكّنهم من الحصول على وظيفة فور تخرجهم.

ونجحت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس في جذب انتباه العديد من الطلاب على مدار السنوات الماضية والتحاق المئات بها بعد خضوعهم لاختبارات قدرات خاصة بالكلية.

نظام القبول

وبحسب الموقع الرسمي للكلية المصرية الصينية، فإن الكلية تقبل الطلبة المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة من شعبتي العلمي علوم وعلمي رياضة أو ما يعادلها ممن يتم ترشيحهم عبر مكاتب التنسيق.

وتشترط الكلية الحصول على الحد الأدنى للتنسيق المطلوب للكلية واجتياز اختبارات القدرات حال قبول أوراق الطالب واجتياز المقابلة الشخصية على أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة بالكلية.

نظام الدراسة

وتعتمد الدراسة في الكلية على اللغة الإنجليزية علاوة على الدراسة باللغة الصينية كلغة ثانية، وتعتمد على الجانب العملي والتطبيقي بنسبة 70% على مدار 4 سنوات لحين الحصول على درجة البكالوريوس.

وتضم الكلية 3 أقسام رئيسية هي قسم تكنولوجيا الاتصالات وقسم تكنولوجيا الإلكترونيات وقسم الميكاترونكس إضافة إلى حصول الطالب على درجة الدبلوم من جامعة بكين في الصين في نفس التخصص.

مجالات العمل

وتتيح الكلية فتح أبواب ومجالات للعمل في أقسام الاتصالات داخل شركات الاتصالات وشركات البرمجة وشركات التدريب على الخوادم ومحطات الأقمار الصناعية.

كما يتيح قسم الإلكترونيات العمل في مصانع الراديو والتليفزيون وشركات تصنيع المكونات الكهربائية وشركات تجميع وتصنيع السيارات وشركات صناعة الغزل والأجهزة الطبية.

كما يتيح قسم الميكاترونكس العمل في شركات صناعة السيارات العادية والكهربائية وشركات حفر آبار البترول وتجميع بياناتها وتحليلها وشركات صيانة الأجهزة الطبية وعمليات التحكم الصناعية في خطوط الإنتاج.