حالة الطقس غدا الأربعاء 10-8-2022 على مصر.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، عن وجود ارتفاع ملحوظ في الرطوبة النسبية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الهيئة، أنّ حالة الطقس غدا يسودها طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق، إضافة لظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والصحراوية والمؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية أنّ حالة الطقس غدًا يسودها كذلك فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريبا.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 10 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 31- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 38 - 26

نخل 35 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 34 - 19

الطور 37- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 30

مرسى علم 38 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28