ارتفاع فول الصويا عالميا لأعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا فوق مستوى 16.3 دولار للبوشل «27 كيلو تقريبا» في أغسطس، مقتربة من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 16.7 دولارًا في أواخر يوليو، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

وتحركت الأسعار عكس باقي الحبوب الأخرى وسط الضعف الكبير أمام درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة. وأدت الظروف الجوية السيئة في أمريكا الشمالية إلى إعاقة توقعات الإمداد، حيث أن محاصيل فول الصويا في مرحلة نمو بالوقت الحالي.

ترقب لاستئناف الصادرات الأوكرانية

في الوقت ذاته يراقب المستثمرون استئناف الصادرات الأوكرانية من مواني البحر الأسود وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

وكانت روسيا وأوكرانيا اتفقتا قبل أيام السماح باستئناف شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية للمرة الأولى، منذ 24 فبراير الماضي، حيث تم إقرار إنشاء ممرات تجارية آمنة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح قنوات لتصدير نحو 20 مليون من الحبوب الأوكرانية.

على جانب الطلب، أظهرت بيانات الجمارك أن الواردات من الصين، أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم، تراجعت بنسبة 23% عن العام السابق في يونيو، حيث أدت الظروف الجوية السيئة إلى ارتفاع الأسعار في البرازيل، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة في يونيو لكنها انخفضت في النصف الأول من العام.

وبحسب «تريدينج إيكونوميكس» فمن المتوقع تداول أن يتم فول الصويا عند 16.50 بنهاية الربع الحالي، ومن المرجح أن يتم التداول عند 17.57 في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.94 في سبتمبر عام 2012.

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تتركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و90% من إجمالي الصادرات.

كما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا، إذ تشكل نحو 60% من إجمالي الواردات، يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.