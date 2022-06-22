أسعار فول الصويا تهبط لأقل مستوى في شهر.. والطقس الحار يهدد الإنتاج

انخفض فول الصويا إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع عند 1667 دولار أمريكي للبوشل، متتبعًا انخفاض أسعار زيت النخيل، حيث تسمح إندونيسيا بمزيد من الصادرات بعد سقف في وقت سابق من العام.

ولا تزال أسعار حبوب فول الصويا ليست بعيدة عن أعلى مستوى قياسي بلغ 18 دولارًا في عام 2012، وسط مخاوف من أنّ الطقس الحار في الولايات المتحدة قد يلحق الضرر بالإنتاج، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الطلب من كبار المستوردين وشح الإمدادات من كبار المنتجين.

توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى إعاقة توقعات الإنتاج الصعودية من كبار المنتجين في أمريكا الجنوبية، مثل البرازيل والأرجنتين وباراجواي، في وقت تستورد فيه البرازيل، أكبر منتج في العالم، 85% من أسمدتها من روسيا.

وتاريخيا، وصل سعر فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.94 دولار للبوشل في سبتمبر من عام 2012، ومن المتوقع تداول فول الصويا عند 17.35 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 1839.35 في غضون 12 شهرًا.

فول الصويا

وتتاح العقود الآجلة لفول الصويا للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و90% من إجمالي الصادرات، وتعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا (60% من إجمالي الواردات) يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.