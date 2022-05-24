تراجع أسعار فول الصويا اليوم.. كم السعر؟

جرى تداول عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، بالقرب من مستوى 17 دولارًا للبوشل (27 كيلوجرامًا)، وبقيت غير بعيدة عن مستوى قياسي بلغ 17.5 دولارًا في أواخر أبريل مدعومًا بالطلب القوي على الصادرات وسط شح الإمدادات.

استعد تجار البذور الزيتية لإعلان إندونيسيا، أكبر منتج للبذور الزيتية، تخصيص حجم معين للسوق المحلية ورفع الحظر الأخير عن التصدير.

ارتفاع الطلب على فول الصويا

في هذه الأثناء، ذهبت آخر توقعات وزارة الزراعة الأمريكية لموسم 2022-2023 إلى ارتفاع الطلب على فول الصويا رغم ضعف المعروض من الإنتاج العالمي من المحصول الاستراتيجي.

تاريخيًا، وصل سعر فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1794.75 في سبتمبر من عام 2012، ومن المتوقع تداول فول الصويا عند 17.41 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 18.53 للبوشل في غضون 12 شهرًا.

أمريكا أكبر منتجي الفول الصويا

تتاح العقود الآجلة لفول الصويا للتداول في بورصة شيكاغو التجارية، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراغواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و 90% من إجمالي الصادرات، بينما الصين هي أكبر مستورد لفول الصويا (60٪ من إجمالي الواردات) يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.