أسعار زيت فول الصويا تتراجع 30%.. تعرف على الأسباب

انخفضت أسعار زيت فول الصويا في أمريكا الجنوبية – أكبر منتج عالمي - بنحو 30% من أعلى مستوياتها على الإطلاق في أواخر أبريل الماضي، لتعاود بذلك العودة إلى مستويات ما قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ كان الطلب ضعيفًا بينما يعاني سوق الزيت النباتي العالمي من تدهور ظروف الاقتصاد الكلي.بحسب تقييم ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس، فإن طن زيت فول الصويا يبلغ 1.391 دولار أمريكي، وهو أدنى سعر للشحن منذ 24 يناير.

سجلت أسعار زيت الطعام ارتفاعًا حادًا خلال النصف الأول من عام 2022، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي إلى تأجيج الأسعار حيث أدى الصراع إلى زيادة أسعار النفط الخام ومنع العديد من شحنات زيت عباد الشمس من البحر الأسود - وهي منطقة مستحوذة على حوالي ثلثي إنتاج العالم من هذه السلعة.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت إندونيسيا في 28 أبريل حظرًا على صادرات زيت النخيل للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت فول الصويا في العقود الآجلة لبورصة شيكاغو للتجارة بمقدار 90 سنتًا لكل رطل حيث توقع التجار تشديد إمدادات الزيت النباتي العالمية.

أسعار زيت فول الصويا

وقال أنيلكومار باجاني، رئيس أبحاث السلع الأساسية في مجموعة صنفين للسمسرة لزيت الطعام: «أسعار زيت فول الصويا في كل من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية تتداول حاليًا بانخفاض بسبب تراجع الطلب بسبب تدهور الظروف الكلية».

وقال باجاني في مذكرة بحثية: «ضعف أسعار الطاقة من الارتفاعات الأخيرة، والمحادثات حول خفض تفويضات الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي، واستئناف إندونيسيا القوي لإمدادات تصدير زيت النخيل بعد الحظر الذي تم فرضه الشهر الماضي ، كل هذا أدى إلى انخفاض أسعار الزيت النباتي العالمية».

حصاد بذور اللفت الأوروبي

وأضاف أن حصاد بذور اللفت الأوروبي الجديد وزرع الكانولا الكندي الأفضل من المتوقع ساهم أيضًا في الانخفاض الحالي في أسعار زيوت الطعام.

وتعتبر الأرجنتين والبرازيل هما أول وثاني أكبر مصدرين لزيت فول الصويا على التوالي في العالم.

وبحسب آخر التقديرات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الشحنات الأرجنتينية للسنة التسويقية الحالية 2021-22 (أكتوبر - سبتمبر) تبلغ 5.53 مليون طن بينما الشحنات البرازيلية تبلغ 1.95 مليون طن متري