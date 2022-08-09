المخرج خالد جلال ينعى الفنانة رجاء حسين: «أحبت الفن وأخلصت له»

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة رجاء حسين التى لبت نداء ربها، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقال «جلال»، في بيان صحفي: «الفنانة القديرة رجاء حسين، من الشخصيات الفنية التي اختارت أعمالها الفنية بعناية شديدة، أحبت الفن وأخلصت له، فاحترمها جمهورها وأحبها، وتركت له رصيدًا فنيًا كبيرًا، ستظل الأجيال المتعاقبة تتذكرها على مر السنين، رحم الله الفنانة رجاء حسين، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان».

تشييع جثمان الفنانة رجاء حسين

وشُيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، في غياب تام لنجوم الوسط الفني، وشهدت جنازة الراحلة انهيار الفنان سيف عبد الرحمن «طليق الراحلة»، عقب انتهاء صلاة الجنازة قائلا: «ادعولها».

وحرصت السيدة انتصار السيسي على نعي الفنانة رجاء حسين، وكذلك نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفنانة الراحلة، قائلة إنها كانت نموذجا ملهما في الإبداع المصري والعربي، بما قدمته خلال مسيرتها من أعمال في السينما والمسرح والتليفزيون.

تكريم الراحلة من قبل قرينة الرئيس

نالت الفنانة رجاء حسين العديد من التكريمات، حيث كرمتها السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»، فى مارس الماضي، وكرمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي في احتفالية عيد الأم المصرية العام قبل الماضي، كما حظيت بالعديد من التكريمات فى عدد من احتفالات وزارة الثقافة كان آخرها الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية في مايو الماضي .

من أشهر أعمالها في التليفزيون من مسلسلات «مارد الجبل، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، زيزينيا، الشهد والدموع، عايزة أتجوز، ريا وسكينة»، وفى السينما نذكر من أعمالها على سبيل المثال لا الحصر «الليالي الدافئة، عودة الابن الضال، أفواه وأرانب، مال ونساء»، بالإضافة إلى عدة أعمال مسرحية وإذاعية.