وزيرة الثقافة تنعى الفنانة رجاء حسين: كانت نموذجا ملهما في الإبداع

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة رجاء حسين، التي غيّبها الموت اليوم الثلاثاء 9 أغسطس عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

وفاة رجاء حسين

وقالت وزيرة الثقافة، إنّ الراحلة كانت نموذجا ملهما في الإبداع المصري والعربي، بما قدمته خلال مسيرتها من أعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، وقدّمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أنّ رجاء حسين من مواليد نوفمبر 1937 بمحافظة القليوبية، بدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما، وشاركت في نحو من 200 عمل متنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكرّمتها وزارة الثقافة في العديد من المناسبات، آخرها الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية في مايو الماضي.