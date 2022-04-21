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مدير مشروع مثلث ماسبيرو: تسليم «السكن البديل» بواسطة محافظة القاهرة

«سليم»: يجري العمل على ترقيم الوحدات

كتب:

منة عبده
01:48 م | الخميس 21 أبريل 2022
مشروع «الإسكان البديل» بمثلث ماسبيرو

مشروع «الإسكان البديل» بمثلث ماسبيرو

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن النسبة المتبقية من المشروع تبلغ نحو 10%، وتتمثل فى مرحلة التشطيبات النهائية والواجهات داخل المشروع.

الإسكان البديل يتكون من برجين بارتفاع 18 طابق

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أن مشروع الإسكان البديل بالمنطقة، يتكون من برجين، بارتفاع 18 طابقا، يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

وأوضح «سليم»، في حديثه لـ «الوطن»، أنه عقب الانتهاء من مشروع «الإسكان البديل»، سيتم تسليمه للسكان المستحقين، والذين اختاروا العودة مرة أخرى بعد التطوير، من خلال قوائم محافظة القاهرة

نظام التسكين داخل المشروع بنظام «الإيجار التمليكى»

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أنه حاليا يجري العمل على ترقيم الوحدات السكنية، ببرجي الإسكان البديل بالمنطقة، وإبلاغ محافظة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي تقوم بتوزيع الوحدات على السكان المستحقين، والذين سيعودون مرة أخرى للمنطقة للسكن داخل البرجين.

وأوضح مدير تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو، أن نظام التسكين داخل المشروع بنظام «الإيجار التمليكى»، وسيتم سداد الإيجار لمدة 30 سنة، وبعدها تصبح الشقة ملكاً للساكن، والإيجار سيزيد كل عام بنسبة بسيطة، وقيمة الإيجار 900 جنيها تقريبا. 

كما أشار مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 90 %، ويجري العمل حاليا، خلال مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع.

موضحا أن بداية العمل فى تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، كانت فى يونيو 2019، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن آمن للمواطنين، وذلك على مساحة نحو 6.2 فدان، لمشروع الإسكان البديل.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.