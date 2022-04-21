مدير مشروع مثلث ماسبيرو: تسليم «السكن البديل» بواسطة محافظة القاهرة

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن النسبة المتبقية من المشروع تبلغ نحو 10%، وتتمثل فى مرحلة التشطيبات النهائية والواجهات داخل المشروع.

الإسكان البديل يتكون من برجين بارتفاع 18 طابق

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أن مشروع الإسكان البديل بالمنطقة، يتكون من برجين، بارتفاع 18 طابقا، يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

وأوضح «سليم»، في حديثه لـ «الوطن»، أنه عقب الانتهاء من مشروع «الإسكان البديل»، سيتم تسليمه للسكان المستحقين، والذين اختاروا العودة مرة أخرى بعد التطوير، من خلال قوائم محافظة القاهرة.

نظام التسكين داخل المشروع بنظام «الإيجار التمليكى»

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أنه حاليا يجري العمل على ترقيم الوحدات السكنية، ببرجي الإسكان البديل بالمنطقة، وإبلاغ محافظة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي تقوم بتوزيع الوحدات على السكان المستحقين، والذين سيعودون مرة أخرى للمنطقة للسكن داخل البرجين.

وأوضح مدير تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو، أن نظام التسكين داخل المشروع بنظام «الإيجار التمليكى»، وسيتم سداد الإيجار لمدة 30 سنة، وبعدها تصبح الشقة ملكاً للساكن، والإيجار سيزيد كل عام بنسبة بسيطة، وقيمة الإيجار 900 جنيها تقريبا.

كما أشار مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 90 %، ويجري العمل حاليا، خلال مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع.

موضحا أن بداية العمل فى تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، كانت فى يونيو 2019، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن آمن للمواطنين، وذلك على مساحة نحو 6.2 فدان، لمشروع الإسكان البديل.