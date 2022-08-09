معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. ابعت رسالة من الهاتف المحمول

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، هو الإجراء الوحيد لتمكين ماكينة صرف الخبز والسلع من قراءة بيانات البطاقة، من اجل إتمام عملية صرف مستحقات حاملي البطاقة التموينية، لذا حددت وزارة التموين خطوات بسيطة على المواطنين من أجل استلام الرقم السري للبطاقة.

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين تتمّ من خلال طريقتان تتيحهما وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول، وتشمل الطريقتان كالتالي:

1- إرسال المواطن رسالة نصية على الرقم المختصر91237.

2- إرسال المواطن رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

ويتم بعد إتمام أي من الطريقتين السابقتين، قيام شركة سمارت المسئولة عن الكروت الذكية على نفس رقم الهاتف رسالة نصية مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين الذي يبحث صاحب بطاقة التموين عليه.

متي يحتاج صاحب البطاقة للرقم السري؟

ويحتاج صاحب بطاقة التموين إلى معرفة الرقم السري حال نسيانه أو فقدانه، أو في حالة إصدار بطاقة تموين جديدة بعد استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة، إذ تعمل البطاقة الصادرة كبدل تالف بعد إتمام تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري الذي ترسله الوزارة عبر الهاتف المحمول المسجل على منظومة الدعم التمويني للمواطن.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تشمل خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية على التالي:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــا.

- اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

- ستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

- الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- سيتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.