آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.. باق 3 أسابيع

تنتهي مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين بعد 3 أسابيع من الآن، وتحديدا يوم 30 أغسطس الجاري، وذلك طبقًا للمهلة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة إضافة رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين شهرًا إضافيًا بدلا من انتهائها آخر شهر يوليو الماضي.

رابط تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط تحديث بطاقة التموين، وتسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر الرقمي، الذي يتم من خلاله إضافة رقم الهاتف المحمول بعد تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا والموجود على كارت بطاقة التموين.

ربط بطاقة التموين برقم الموبايل

وتهدف وزارة التموين من خلال ربط بطاقة التموين، برقم الموبايل لخلق قناة اتصال عبر الهاتف المحمول مع صاحب بطاقة التموين للتواصل عبر الرسائل النصية للموبايل بالتعليمات التي ترسلها الوزارة لأصحاب البطاقات بديلًا عن إرسال التعليمات عبر بونات صرف الخبز.

تحديث 20 مليون بطاقة تموين

وحتى الآن ومنذ بدء تحديث بيانات منظومة دعم التموين، حدث ما يقرب من 20 مليون مواطن بيانات بطاقاتهم مع تسجيل رقم الموبايل على البطاقة المسجل في شركة الاتصالات باسم رب الأسرة، إذ يتبقى حوالي 3 ملايين بطاقة تموينية جاري استكمال إضافة رقم الموبايل لها، في المهلة المعلنة من قبل وزير التموين حتى 30 أغسطس الجاري.

منظومة الدعم التمويني

ويندرج تحت منظومة الدعم التمويني، 23 مليون بطاقة تموينية مقيدة على 72 مليون مواطن مستحقين لصرف الخبز البلدي يوميًا، ومن بينهم 64 مليون بطاقة تموين مستحقة لصرف الدعم السلعي شهريًا من منافذ البقالين، بناء على حصة كل بطاقة تموينية بحسب عدد الأفراد المدرجين عليها.