خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم لمعرفة بيانات رب الأسرة

يبحث أصحاب بطاقات التموين عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم لتحديث بيانات البطاقة له، من خلال تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة، إذ تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية عند تنفيذ أي تعليمات أو تحديث على البطاقة، أن تتم من خلال رب الأسرة فقط المسجل باسمه البطاقة التموينية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

وعن إتمام الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، أوضحت الوزارة أنّه حال عدم ظهور بيانات البطاقة على الكارت الذكي، يتيح موقع دعم مصر الرقمي من خلال خدمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، إظهار اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية إلكترونيا من خلال خطوة واحدة فقط، وهي كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما فقط، يظهر بعدها اسم رب الأسرة صاحب البطاقة.

ويتمكن رب الأسرة بعد ذلك من تحديث بطاقته التموينية بعد كتابة رقم الموبايل الخاص به، شرط أن يكون مسجلا في شركة المحمول التابع لها، حتى يتم قبول الرقم على موقع دعم مصر وتحديث بيانات البطاقة.

مهلة تحديث بيانات بطاقة التموين

وبناء على القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال إضافة رقم الهاتف المحمول للبطاقة مستمر حتى 30 أغسطس الحالي بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية، الذين تسلموا رسالة تسجيل بيانات رقم الموبايل عبر بونات صرف الخبز ولم يسجلوا حتى الآن.

وتمتلك وزارة التموين حاليا نحو 20 مليون رقم محمول تم تسجيلها على 20 مليون بطاقة تموين، واستكملوا تحديث البيانات الخاصة بهم، إذ يتبقى حاليا نحو 3 ملايين بطاقة فقط، وجار استكمال إضافة رقم الموبايل لها.