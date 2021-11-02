خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين: رسالة على رقم91237

يعتبر الرقم السري لبطاقة التموين، الخطوة المطلوبة شهريا، للتمكن من قراءة بيانات البطاقة عبر ماكينة الصرف، من أجل تحديد حصتها من الخبز والتموين الشهري، لذا سهلت الوزارة على المواطنين، خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين في دقائق معدودة.

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وتتلخص هذه الخطوات، في إرسال المواطن، رسالة نصية على الرقم المختصر91237، وذلك للتمكن من تفعيل بطاقة التموين وصرف السلع التموينية الشهرية.

ويحتاج المواطن في معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، خاصة حال إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، حيث يتطلب تفعيل بطاقة التموين سواء الصادرة حديثا أو الصادرة كبدل فاقد أو تالف حفظ الرقم السري الذي ترسله الوزارة عبر الهاتف المحمول المسجل على منظومة الدعم التمويني للمواطن.

ودشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطا ساخنا لتلقي رسائل المواطنين من خلاله لطلب الرقم السري لبطاقة التموين، بشرط وجود رصيد في الهاتف الذي سيتم إرسال الرسالة منه، حيث يتم ارسال الرسالة على رقم «91237».

طريقة أخرى لمعرفة الرقم السري للبطاقة

أما في حالة عدم وجود رصيد، فممكن أيضا للمواطن أن يتمكن من معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، من خلال إرسال رسالة مدون بها رقم 1 إلى رقم«9136».

ويعقب أيا من هذه الخطوات إرسال شركة سمارت المسئولة عن الكروت الذكية على نفس رقم الهاتف، رسالة نصية مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين.

منظومة الدعم التمويني

ويستفيد من منظومة الدعم التمويني في مصر عدد 64 مليون مواطن مقيد بمنظومة الدعم، فيما يستفيد من منظومة الخبز المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرف كل مواطن منهم عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا هي حصة المواطن الشهرية من الخبز على بطاقة التموين، أما حصة المواطن من سلع التموين فهي: «2 كيس سكر، نصف كيلو أرز، عدد 1 زجاجة زيت».