كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2022.. نظام الدراسة وشروط الالتحاق

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 عن كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2022، وذلك بعد إعلان النتيجة منذ عدة أيام، لاسيما أن الدراسة ستبدأ بالكلية في شهر أكتوبر المقبل، وفق تأكيد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

برامج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية

وأوضح «مندور»، فى بيان صادرعن الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن برامج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2022، تشمل برنامج الطب والجراحة، ويقبل الطلاب المصريين وكذلك الوافدين الذين حصلوا على الثانوية العامة بشعبة علمي علوم، أوما يعادلها، وكذلك الذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، أو من قبل الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتمنح كلية الطب بالجامعة درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.

مراحل الدراسة بكلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية

مدة الدراسة بكلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية خمسة أعوام، مقسمة إلى مرحلتين:

- المرحلة الأولى بكلية الطب بجامعة الإسماعيلية وتسمى بـ«قبل السريرية» أو «Pre-clerkship»، وتتضمن الأعوام الثلاثة الأولى، وتقسم إلى 6 فصول دراسية، ومدة كل فصل دراسي 15 أسبوع تدريس، إضافة إلى فترة استعداد وامتحانات.

- المرحلة الثانية وتسمى بـ«السريرية»، أو «Clerkship»، وتشمل عامين دراسيين، ويتكون كل منهما من 40 أسبوع تدريس، إضافة إلى فترة استعداد وامتحانات، ويتم خلالها التدريس الإكلينيكي فيها بالتناوب بين الأقسام الإكلينيكية، ثم يعقب الدراسة عامان آخران للتدريب الإجباري كطبيب امتياز.

وبعد التدريب الإجبارى للطلاب بكلية الطب يُمنح الخريج تصريح مزاولة المهنة، ويُقيد في نقابة الأطباء.

وأعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية، أن هناك العديد من البرامج الجديدة بالجامعة، مثل كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الهندسة، وكلية التجارة الدولية، واللغات.