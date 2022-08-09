مصاريف كليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة.. «المصرية الروسية» الأرخص

أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية الدولية «الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان»، عن المصاريف السنوية الخاصة بها 2022 -2023، بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول المصروفات الدراسية بحسب مستند رسمي.

مصاريف كليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة

وتقدم «الوطن» مصاريف كليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة، إذ يبحث المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف كليات الطب بمختلف الجامعات الخاصة والأهلية وهي:

- مصاريف كلية الطب والجراحة بالجامعات الأهلية الأربعة: 105 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الطب والجراحة بجامعة 6 أكتوبر: 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشري بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشرى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 124 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشرى بجامعة حورس: 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشرى بجامعة ميريت: 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب بالجامعة المصرية الروسية: 57 ألف جنيه للفصل الدراسى الواحد.

- مصاريف كلية الطب البشرى بجامعة بدر بالقاهرة: 199 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشرى بجامعة النهضة: 87 ألفًا و500 جنيه للفصل الدراسى الواحد.

أقسام كلية الطب البشرى بجامعة ميريت

بحسب ما أعلنه موقع الجامعة فإن أقسام كلية الطب البشري شملت:

- قسم علم التشريح البشري وعلم الأجنة.

- قسم علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية.

- قسم علم وظائف الأعضاء.

- قسم الكيمياء الحيوية الطبية.

- قسم علم الأمراض.

- قسم علم العقاقير الطبية.

- قسم علم الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة.

- قسم علم الطفيليات الطبيعية.

- قسم طب العيون.

- قسم أنف وأذن وحنجرة.

- قسم الطب الشرعي وعلم السموم.

- قسم الصحة العامة وطب المجتمع.

- قسم طب الأطفال.

- قسم الطب الباطني.

- قسم أمراض النساء والتوليد.

- قسم الجراحة العامة.

- قسم جراحة العظام.

- قسم جراحة المسالك البولية.