مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022.. المرحلة الأولى تبدأ 11 أغسطس

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، عن مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022، بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

وعن مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي في تقرير أصدرته أنَّ الحد الأدنى للتنسيق بالمرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية 2022، هو 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفًا و475 طالبًا.

مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022

وتزامنًا مع بحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي على الموقع الرسمي، لها الحدود الدنيا للقبول بالكليات فى الأعوام الماضية ضمن البيانات الأرشيفية لها، لافتة إلى أن الحدود الدنيا لكليات الطب فى 2021 كانت كالتالي:

- 386.0 طب المنصورة.

- 382.0 طب الزقازيق.

- 382.0 طب الإسكندرية.

- 381 طب طنطا.

- 381 طب كفر الشيخ.

- 380 طب القاهرة.

379 طب بورسعيد.

- 378 طب عين شمس.

- 378 طب المنوفية بشبين الكوم.

-377 طب بنها.

- 376 طب جنوب الوادي.

- 376 طب حلوان.

- 375 طب سوهاج.

تعقيم معامل التنسيق ضد كورونا

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على عملية التنسيق خلال المرحلة الأولى، والمنتظر أنَّ تبدأ يوم الخميس المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري.