«سوهاج للفنون الشعبية» تحصل على درع المهرجان الدولي للفلكلور بصربيا

شاركت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بفرقة سوهاج للفنون الشعبية الشعبية في المهرجان الدولي للفلكلور بصربيا، الذي بدأت فعالياته بصربيا 4 أغسطس الجاري، وترأس البعثة المخرج محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية.

وكرمت إدارة المهرجان الفرقة بإهدائها درع المهرجان بعد تقديمها عددا من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن البيئة الصعيدية والفلكلور الصعيدي في عدد من مدن صربيا، التى نالت استحسان الجمهور.

صيف بلدنا في قصور الثقافة

وفي سياق آخر، تستمر قصور الثقافة في تقديم فعاليات «صيف إسكندرية 2» بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية ثاني عروضها الفنية على مسرح قصر ثقافة الشاطبي.

وتضمن العرض باقة من التابلوهات المستوحاة من التراث الميناوي؛ منها سامر التحطيب، البنت الميناوية، نخل عالي، التنورة، السحجة، الآلات الشعبية، حسن ونعيمة، بقيادة الفنان سيد توني مدرب الفرقة، ومديرها ياسر محمد فؤاد، وبمصاحبة المطرب علاء طلعت.

عرض فني لفرقة توشكى

وشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عرضا فنيا لفرقة توشكى التلقائية، تضمن عدة تابلوهات؛ منها حمام الوادي، والزفة، إلى جانب فقرات غنائية، وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك بقيادة صلاح عبد الحليم مدرب الفرقة ومديرها مصطفى إبراهيم.

جدير بالذكر أن فعاليات صيف إسكندرية تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري بمشاركة عدد كبير من فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والتراثية التابعة لهيئة قصور الثقافة، حيث تقام العروض مجانا على مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي والشاطبي في الثامنة مساءً.