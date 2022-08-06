وزيرة الثقافة تشهد عروض «صيف بلدنا 2» في الإسكندرية

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة في المواقع الثقافية بالإسكندرية، ومن بينها عروض فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

مجموعة من العروض لثلاث فرق شعبية

وقدمت الفرق الفنية مجموعة من العروض لثلاث فرق شعبية هي «الحرية والقاعات والأنفوشي»، وذلك ضمن مهرجان «صيف بلدنا 2» الذي تنظمه وزارة الثقافة للعام الثاني على التوالي للمصطافين بالمدن الساحلية في الفترة من 15 يوليو إلى 24 أغسطس الجاري، وتقدم العروض مجانا للجمهور.

وقدمت الفرق مجموعة من العروض منها: «من بحري، إحنا بنات الأنفوشي، وإسكندرية، وغيرها».

وشهد الحفل بقصر ثقافة الأنفوشي، المخرج هشام عطوة رئيس قصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.

وكانت فرق قصور الثقافة قد قدمت عروضها أيضا على شواطئ «رأس البر، دمياط الجديدة، بلطيم، جمصة»، وقدمت فرقة المنيا للآلات الشعبية بقيادة سيد توني، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية الفنية منها «البنت المنياوية، سامر التحطيب، التنورة، السحجة، آلات شعبية، حسن ونعيمة». ‎

وشاركت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بباقة من أغاني التراث بمصيف جمصة، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها معزوفة موسيقية بعنوان «المولد، مدد يا نبي».

وقدمت فرقة توشكى التلقائية ببلطيم، مجموعة من الأغاني التراثية؛ منها «محلى بكرة بينا، فلكلور نوبي، سوسو يا سوسو، نوبا نونو، شمندورة، لولاكي».

فرقة المتيم للإنشاد الديني تحيي ليالي معرض بورسعيد للكتاب

وفي سياق آخر، وضمن فعاليات معرض بورسعيد الخامس للكتاب، أقيم عرض فني لفرقة المتيم للإنشاد الديني بقيادة الفنان محمد مهران، في ليلة تتجلى فيها الروحانيات الإيمانية من خلال باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية والقصائد العربية، قدمت خلالها «المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، ميلاد طه، اللهم صلى وسلم، طلع البدر علينا» أداء مجموعة من المنشدين.