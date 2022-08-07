وزيرة الثقافة: «صيف بلدنا» يعمل على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الثانية لمبادرة «ابدأ حلمك السينما بين إيديك» دفعة أغسطس 2022 والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويشرف علىها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة كما شهدت جانبا من فعاليات مبادرة صيف بلدنا وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وزيرة الثقافة: المشروع أفرز مواهب واعدة

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم خريجي المبادرة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على النجاح ومواصلة إثبات الذات في مجال السينما الذي وصفته باحد الادوات البراقة لنشر الوعي والتنوير.

وأضافت أن المواهب الواعدة التي أفرزها المشروع تؤكد ثراء وخصوبة تربة مصر الإبداعية، موضححة أن السينما بين إيديك من المشروعات التي تعمل على إتاحة الفرصة لاكتساب المهارات في هذا المجال وخلق أجيال تستعيد امجاد السينما المصرية.

وتابعت بأن مبادرة صيف بلدنا تواصل تفعيل استراتيجية تقديم المنتج الثقافي للدولة لكافة أبناء الوطن تحقيقا لمبدا العدالة الثقافية مؤكدة أن برنامج المبادرة يعمل على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وإعادة إحياء التراث الشعبي المصري.

من جانبه قال الفنان هشام عطوة، إن فعاليات صيف بلدنا تقدم بالمجان في المحافظات الساحلية مشيرا أن المبادرة تستهدف أكبر عدد من الجمهور خاصة في المناطق التي تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين ، موضحاً أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف محافظات وربوع الوطن.

ابدأ حلمك

يذكر أن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك» تم تنفيذه بقصر ثقافة الأنفوشي في وتضمن دورات متخصصة في كافة مجالات السينما منها السيناريو، الاخراج، التصوير، والمونتاج ، الإنتاج، التصوير، الهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيليي، مدخل للرسوم المتحركة، مدخل لموسيقي الافلام وغيرها ليتمكن الدارسين من الاطلاع على مكونات هذا الفن.

صيف بلدنا

أما مبادرة صيف بلدنا تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة بالخروج إلى الجماهير في أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية مجانا للمصطافين في المحافظات الساحلية، من خلال فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة والمجسدة لطبيعة كل محافظة وتشارك بها الفرق التابعة للهيئة منها فرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقي العربية، بجانب فرقة النيل للموسيقي والغناء وفرق الفنون والآلات التلقائية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية و فرقة مطروح للفنون الشعبية ، فرقة أوبرا عربي وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية وغيرها.