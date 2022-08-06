وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج «السينما بين إيديك» بالأنفوشي

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة في المواقع الثقافية بالإسكندرية، وسلمت شهادات التخرج للمشاركين في ورشة «ابدأ حلمك السينما بين إيديك»، الذي تنفذه هيئة قصور الثقافة، ضمن مشروع ابدأ حلمك، لتعليم فنون السينما، من خلال متخصصين في شتى المجالات، بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم.

عبد المنعم: السينما بين إيديك صنع حراكًا فنيًا

قال الفنان تامر عبدالمنعم، المشرف على مشروع السينما بين إيديك، اليوم، تسلم شهادات تخرج دفعة 2022 من الورشة، مشيرًا إلى أن مبادرة السينما بين إيديك انطلقت العام الماضي، وتستمر للعام الثاني بتوجيهات الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي استطاعت أن تصنع حراكًا في السينما.

وأوضح أن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»، مشروع قومي للراغبين في دراسة السينما وفنونها المختلفة، يتناول المشروع كل النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، مثل السيناريو والمونتاج والتصوير والإخراج مجانًا، مشيرًا إلى أن الورش متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، بشرط ألا تقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.

وأشار عبد المنعم إلى نجاح مشروع سينما الشعب الذي يعرض أحدث الأفلام بأسعار زمان، «وصلنا إلى 14 محافظة، من بينها قصر ثقافة الأنفوشي»، مضيفًا: «والمشروع حقق نجاحًا فاق التوقعات على مدار 3 شهور منذ انطلاقه».

ويعرض قصر ثقافة الأنفوشي حاليًا ضمن مشروع «السينما بين إيديك»، فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، الذي انطلق في في دور العرض السينمائي فى 30 يونيو الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وفيلم كيرة والجن بطولة نخبة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وأحمد مالك وسيد رجب وتأليف أحمد مراد، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ومأخوذ عن رواية «1919» لأحمد مراد، وتتناول الأحداث كفاح المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزي إبان أحداث ثورة 1919.