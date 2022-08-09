تراجع إنتاج زيت الزيتون عالميًا بسبب الحر.. وتوقعات بزيادة الأسعار 25%

تُنذر موجة الحر التي تشهدها إسبانيا، أكبر منتج عالمي للزيتون، بتضرر الإنتاج الذي يُستخلص منه زيت الزيتون، وتستأثر إسبانيا بما يقارب نصف إنتاج زيت الزيتون في العالم، تليها في الإنتاج دولة اليونان، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من أوروبا الغربية، بما في ذلك إيطاليا والبرتغال، حيث عانت تلك الدول من درجات حرارة شديدة وقلة الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة.

توقعات بزيادة الأسعار 25%

قالت شركة Acesur التي تزود 100 دولة حول العالم بمنتجات زيت الزيتون الإسباني، إن أسعار زيت الزيتون مُرشحة للارتفاع بقوة خلال الأشهر الثلاث المقبلة بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

تراجع الإنتاج الإسباني من زيت الزيتون

مدير التصدير في الشركة، ميغيل كولمينيرو، قال إن تأثير الموجة الحارة على الإنتاج كان حادًا، وأنتجت إسبانيا العام الماضي نحو 1.4 مليون طن من زيت الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بمليون طن لهذا الموسم.

الطقس الجاف ضرب المحاصيل

وأضاف في مذكرة، أن الطقس الجاف قد يؤثر أيضًا على محصول الموسم المقبل، إذا لم تتمكن أشجار الزيتون من إنبات أغصان جديدة بسبب نقص المياه.

%7.3 ارتفاعًا في سعر زيت الزيتون

في يوليو، ارتفع سعر زيت الزيتون البكر الممتاز القياسي إلى أعلى مستوى له حتى الآن هذا العام، مرتفعًا بنسبة 7.3% عن الشهر السابق و14.2% عن العام السابق، وفقًا لمذكرة «مجموعة أبحاث السوق».

أنواع الزيوت الأخرى

يتميز زيت الزيتون بأسعاره المرتفعة مقارنة بغيره من أنواع الزيوت الأخرى مثل زيوت الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت وغيرها من أنواع الزيوت، نظراً لفوائده واستخداماته الطبية المتعددة.