التحريات تكشف سبب مقتل فتاة الشرقية في الشارع: خلافات شخصية

كشفت التحريات الأولية في واقعة جريمة الشرقية التي حدثت منذ قليل، عن تفاصيل جديدة في الجريمة، التي حدثت بمنطقة الحلقة بالزقازيق.

وتحدث المتهم في أول اعترافاته أمام رجال الأمن، عند سؤاله عن سبب قتله للسيدة بتلك الطريقة الوحشية، قائلًا إنها دوافع شخصية بسبب خلافات بينهما، جعلته يقتلها بدم بارد.

وجار حاليًا استجواب المتهم في باقي أركان الجريمة، للوقوف على جميع أسبابه ودوافعه لارتاكاب فعلته الوحشية أمام الجميع.

مقتل فتاة في الشارع بالزقازيق

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في مسرح جريمة قتل فتاة بالزقازيق، وذلك بعد أن أقدم أحد الشباب على طعنها عدة طعنات متفرقة بالجسد.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع جريمة قتل بالزقازيق، بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.