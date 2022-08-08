القبض على 4 متهمين في واقعة قتل مسن بالتجمع الخامس.. «قيدوه وهشموا رأسه»

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من كشف غموض واقعة العثور على جثمان مسن في العقد السابع من عمره في أحد شوارع منطقة التجمع الخامس مقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس، وألقت القبض على 4 متهمين «سيدتين ورجلين» بعد ساعات قليلة من العثور على جثمان المجني عليه ويدعى «حامد.م.ح».

بداية الواقعة

وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان مسن في العقد السابع من عمره، وبالانتقال والمعاينة تبين وجود جثمان مقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس في أحد شوارع التجمع الخامس.

4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص «سيدتين ورجلين» أمكن ضبطهم.

وأمرت النيابة بنقل جثمان المسن لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير مفصل بحالته يوضح سبب الوفاة.

كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودهم وسرعة عمل التحريات لكشف ملابسات تلك الواقعة، وموافاة جهات التحقيق بالمستجدات.