القبض على سيدتين بتهمة قتل طفل بالأقصر.. «ألقيا الجثة في مجرى مائي»

ألقت قوات الأمن القبض على سيدتين بمحافظة الأقصر، لاتهامهما بقتل ابن شقيقهما، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله الذي يبلغ من العمر 8 سنوات عن مسكنهما، واتهم شقيقتيه بذلك لوجود خلافات أسرية بينهم.

خلافات بينهما وبين والد الطفل المجني عليه

وأوضحت تحريات فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام المتهمة الأولى باستدراج المتغيب إلى المسكن والاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين» ما أدى إلى وفاته.

المتهمتان استعانتا بشخص ثالث للتخلص من جثة الطفل

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة الـمُستخدمة «سكين»، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما وبين والد الطفل المجني عليه، وقيامهما بوضع جثة الطفل داخل جوال بلاستيكي والاستعانة بسائق تروسيكل مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، لنقلها وإلقائها في أحد المجاري المائية، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أيد ما سبق وأرشد عن مكان الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.