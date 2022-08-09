تفاصيل جولة محافظ جنوب سيناء في شرم الشيخ.. متابعة 6 مشروعات تنموية

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية في شرم الشيخ، في إطار استعداد المدينة لاستضافة قمة المناخ، نوفمبر المقبل بمشاركة نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

ورافق المحافظ كل من اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وكرم معوض استشاري المحافظة، ومحمد السكري المسئول عن عمليات التجميل والزراعات بجنوب سيناء.

وقال «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تفقد اليوم الثلاثاء 6 مشروعات خدمية وتنموية بالمدينة ضمن الاستعداد لاستضافة القمة 27 للتغيرات المناخية.

القرية التراثية والوحدة البيطرية

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه تفقد الأعمال الإنشائية للقرية التراثية المقامة بمضمار الهجن بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل تشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

وأضاف أنه تفقد أعمال تطوير مضمار الهجن والتي تشمل إنشاء مسجد الهجن، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، والوحدة البيطرية، مشيرا إلى أنه تابع أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار وأعمال إنشاء الميادين والتجميل واللاند سكيب.

محطة المعالجة

وأكد أنه تفقد أعمال توسعات محطة المعالجة بتكلفة 105 ملايين جنيه، وأعمال رفع كفاءة محطة المعالجة بتكلفة 11 مليون جنيه بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، بالإضافة لأعمال لاند سكيب وممشى لموقع مشاهدة الطيور التي تواكب موعد عبورها أثناء فترة مؤتمر المناخ نوفمبر 2022.

وأردف أن محطة المعالجة بتكلفة 105 مليون جنيه بسعة 7500 متر مكعب / يوم تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منها في نهاية أكتوبر 2022.

تطوير طريق السلام وأيقونة السلام

أوضح «فودة» أن الجولة التفقدية شملت متابعة معدلات ونسب التنفيذ لأعمال تطوير طريق السلام التي تشمل التوسعة والرصف وأعمال الانترلوك والمشايات والإضاءة وأعمال التجميل وإنشاء الممشى السياحي بطريق السلام بشرم الشيخ.

وتابع أعمال تطوير أيقونة وميدان السلام التي تشمل أعمال مد شبكات ري وتشجير ومساحات خضراء وأعمال اضاءة ومسرح وأعمال تجميلية وسواري أعلام.