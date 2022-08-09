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وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة: «الطالب بيصحح الورقة بنفسه»

كتب:

محمود البدوي
04:53 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من يتقدم بتظلم ويتم دعوته للاطلاع بمقر الكنترول يتسلم كراسة الأسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والبابل شيت الخاص به ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه في حضور ولى الأمر خلال جلسة الاطلاع كي يتأكد من النتيجة.

لا يجوز الاعتداد بأي شيء مكتوب على ورقة الأسئلة 

وتابع «شوقي»، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لكن لا يجوز الاعتداد بأي شيء مكتوب على ورقة الأسئلة».

 

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