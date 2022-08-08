وزير التعليم العالي: يجب سد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات لخدمة الصناعة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر، المدير التنفيذى للصندوق، الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الموهوبين والمتميزين ومتابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق في تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ وتوفير الإمكانات اللازمة للباحثين المتميزين لتطبيق أبحاثهم العلمية، تأكيدا لخطة الدولة لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على دعم خطة التنمية المستدامة.

سد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات

ونوّه الوزير بضرورة وضع خطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات المُقدمة تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.كما أكد د. عبد الغفار على تشجيع التعاون مع الجامعات الأهلية فى توفير منح للطلاب المتميزين.

ووجّه الوزير، بتكثيف التعريف بمشروعات الصندوق وبالموقع الخاص به، وتوضيح سبل وطرق التقدم للطلاب والباحثين لإتاحة فرص الاستفادة من خدماته لأكبر عدد ممكن من المستهدفين.

برنامج المنح

وناقش الاجتماع إنشاء شركة لدعم أهداف الصندوق، وإطلاق برنامج للمنح بالتعاون مع الجامعات الأهلية الجديدة، واستهداف النوابغ على سبيل التحديد فى البرنامج.

واستعرض الدكتور محمد عامر، رئيس الصندوق، خطة العمل المستهدف تنفيذها خلال العام 2022/2023 والبرامج التي يقدمها الصندوق من خلالها؛ وتشمل دعم عدد من الطلاب النوابغ من خلال برنامج المنح الدراسية للطلاب المبتكرين والنوابغ GISS، والذي يستهدف طلاب المدارس الثانوية، وتدريب 2000 طالب على أساسيات الابتكار والملكية الفكرية، وقبول 400 فكرة مشروع ابتكاري، و100 نموذج أولي لمشاريع ابتكارية، وذلك ضمن برنامج نادي الابتكار I CLUB، والذي يستهدف طلاب التعليم قبل الجامعي، واكتشاف وتدريب وتأهيل 1000 طالب نابغ في مجالات «علم الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، المعلوماتية، والروبوتات»، ضمن مشروع اكتشاف ودعم الطلاب النوابغ بالجامعات gup، وتقديم 30 نموذجا أوليا لابتكارات في مختلف المجالات، وتأهيل 200 طالب على الابتكار التكنولوجي ضمن مشروعي مسابقات الفرق الطلابية، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مُحدّثة لدعم تقييم الدولة في مؤشرى الابتكار والمعرفة العالميين، وتصنيف الجامعات والمعاهد البحثية ابتكاريا، وذلك من خلال مسابقة الجامعات والمعاهد البحثية للابتكار والتعاون مع الصناعة MOSAIC.

كما تستهدف الخطة وضع 100 تصميم أولي لابتكارات في مختلف المجالات، وتأهيل 200 طالب على الابتكار التكنولوجي ضمن مشروع مخيم الابتكار ICAMP، وتأهيل 100 باحث في ريادة الأعمال وتوجيههم لتطوير نموذج الأعمال الخاص بابتكارهم البحثي.

مشروع تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

ويهدف برنامج مشروع تأهيل الباحثين لريادة الأعمال لتأهيل أساتذة قادرين على تقديم هذا البرنامج لزملائهم، وإنشاء 10 شركات ناشئة بمشاركة خريجي البرنامج، ومن المقرر اختيار 8 مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس بالجامعات والمعاهد البحثية للبدء في تقديم البرنامج من خلال خريجي البرنامج.

مشروع الحاضنات الافتراضية

وأوضح الدكتور عامر، أنّ مشروع الحاضنات الافتراضية يستهدف توصيل 15 ابتكارا علميا/ تكنولوجيا، إلى مستوى جاهزية TRL+4، وتستهدف مشاريع ACP، P2p، IMC توصيل 10 ابتكارات علمية/ تكنولوجية إلى مستوى جاهزية TRL+6، وتختص المشروعات السابقة بالمبتكرين من الفئات المختلفة بالمجتمع، كما يهدف مشروع التكنولوجيا المساعدة إلى توصيل 10 ابتكارات علمية/تكنولوجية إلى مستوى جاهزية TRL+4، وتوصيل 5 ابتكارات علمية/تكنولوجية إلى مستوى جاهزية TRL+6، ورفع مستوى نضوج 15 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المساعدة.

ويوجه المشروع خدماته بالأساس إلى المبتكرين ورواد الأعمال من طلاب السنوات النهائية بالجامعات من الباحثين والخريجين، كما تشمل خطة العمل تأسيس 5 شركات ناشئة تكنولوجية من خلال مشروع مُسرّعات الأعمال، والذي يستهدف رواد الأعمال في الشركات الناشئة، والوصول من خلال برنامج التوعية العامة إلى 7 ملايين من المستهدفين عبر القنوات الرقمية، وزيادة عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، وتحقيق التفاعل المستهدف من خلالها وزيادة عدد المتقدمين لبرامج الصندوق بنسبة 5%، ويبلغ إجمالي ميزانية المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام المقبل نحو 86,5 مليون جنيه.

كما ناقش الاجتماع إقرار اللوائح المالية والإدارية، وتطورات العمل في مقر الصندوق الجديد بمبنى التعليم الخاص التابع لوزارة التعليم العالي.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، على الإعلان بشكل دائم من خلال المركز الإعلامي للوزارة عن الأنشطة والبرامج التي يقدمها الصندوق للمستهدفين من المبتكرين والموهوبين والنوابع، مشيرا إلى أنّ برامج الصندوق تستهدف طلاب المدارس والجامعات والباحثين والخريجين والعناصر المتميزة من الفئات المختلفة للمجتمع، وتوضيح طرق التواصل مع الصندوق والاستفادة من أنشطته وبرامجه من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أنّ الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في المجالات كافة، من خلال احتضان أفكار العلماء ورواد الأعمال المصريين، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع وتحقق التنمية.