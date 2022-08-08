 وزير التعليم العالي: من المتوقع اختفاء 85 مليون وظيفة بحلول 2025

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر أمة شابة لديها مهارات يمكن تصديرها، وأن الهرم السكاني قاعدته أغلبها شباب، وتم أخذ ذلك في الاعتبار أثناء العمل علي استراتيجية الوزارة، أوضح خالد عبد الغفار، خلال مشاركته بمنتدى تحت عنوان «الجامعات والطلبة الجدد.. مستقبل مشترك» أن استراتيجية الوزارة اعتمدت على التغيرات القائمة في متطلبات سوق العمل وآليات الإنتاج وعمل الموظفين في المؤسسات.

من المتوقع اختفاء 85 مليون وظيفة بحلول 2025

وأكد الوزير أن الرئيس لا يبخل على التعليم العالي بأي تمويل مطلوب، موضحًا أنه من المتوقع اختفاء نحو 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، بينما ستظهر فرص عمل جديدة في سوق العمل منها «محلل بيانات وأخصائي ذكاء اصطناعي، وأخصائي البيانات الضخمة، وأخصائي تسويق رقمي، ومحلل أمن معلومات وأخصائي ومطور برمجيات» من الوظائف التي ستحظى بزيادة الطلب عليها خلال 2025، متوقعًا تراجع الطلب على وظائف محددة منها «مدخل البيانات، والمحاسبين والمراجعين، وموظف مخازن، وعمال المصانع».

ونصح الوزير الطلاب الجدد بأن يهتموا بالتدريب على المهن الجديدة، وأن يكن لديهم مهارات التحليل والابتكار وتصميم برامج التكنولوجيا، موضحًا أن هذه المهارات ليست بالضرورة الحصول عليها في الجامعات أو في التعليم المدرسي، ويمكن تعلمها من خلال برامج وزارات الاتصالات، والتدريبات المتاحة عبر الإنترنت.

وقال الوزير خلال الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان «السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي، احتياجات المجتمع واتجاهات المستقبل» إن الفئات العمرية في مصر من مواليد 2000 حتى 2010 هم من مستخدمي السوشيال ميديا، ويمكن أن يتصفحون خمسة صفحات على الإنترنت في وقت واحد، وهدفهم البيزنس وليس الحصول على وظيفة، كما أن لديهم القدرة على استخدام التكنولوجيا بشكل سلس والتفاعل السريع ولكن تركيزهم قليل جدًا، وبالتالي أى محتوى فيديو يقدم لهم لابد ألًا يزيد عن 8 ثواني حتى لا يفقدون تركيزهم.

الجامعات الجديدة

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن منظومة التعليم العالي في مصر تركز على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأن هناك 24 جامعة جديدة تم افتتاحها خلال العام الماضي، ولدينا استثمار جيد في التعليم العالي خلال الفترة الحالية، وفي أقل من 24 شهرًا تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وسيتم افتتاحهم أول أكتوبر المقبل لتواكب احتياجات سوق العمل و بناء المهارات المطلوبة للمستقبل.

الجامعات الحكومية التكنولوجية

وأشار إلى اختيار مواقع الجامعات الأهلية الجديدة منها «الجلالة وشرم الشيخ ورأس سدر» وغيرها، في مناطق قيد التنمية ووصلت تكلفة الإنشاء لنحو 40 مليار جنيه، حيث تركز على التقنيات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل، ولفت الوزير إلى أن الجامعات تم تأسيسها في ظروف صعبة، من نقص في الموارد بسبب انتشار «كورونا»، ولكن صممت الوزارة افتتاح جميع الجامعات في نفس الوقت.

وأكد أنه تم افتتاح 9 جامعات تكنولوجية جديدة وهي تمثل كل التخصصات المطلوبة خاصة لدعم الصناعات، فكل الجامعات التي تم إنشاءها هي تحقق المستهدف حتى 2052، وأشار إلى أن هناك أفرع لخمسة جامعات دولية تم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة.