أول صورة للفنان فاروق فلوكس من داخل المستشفى

خضع الفنان فاروق فلوكس، صباح اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية، وكشفت عن هذا الأمر ابنته «يسر»، من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك».

وفي أول تعليق لـ أحمد فلوكس ابن الفنان فاروق فلوكس فقد نشر صورة لوالده من داخل المستشفى عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «الحمدلله، حمدلله على سلامتك يا فوكس».

أول صورة لـ فاروق فلوكس من داخل المستشفى

كما كشف فلوكس أنه لم يتمكن من إقامة عيد ميلاد ابنه بسبب حالة والده، حيث قال: «لم أستطع الاحتفال بعيد ميلاد ابني حتى يخرج ابني الأكبر على خير ربنا يخليك ليا».

يذكر أن يسر فلوكس كانت قد كتبت على صفحتها قائلة: «عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكوا تدعوله يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا».