فاروق فلوكس في غرفة العمليات الآن.. وابنته تطلب دعوات الجمهور

يمر الفنان فاروق فلوكس، بأزمة صحية، استدعت إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات، حسبما أعلنت ابنته يسر فلوكس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة جمهوره بضرورة الدعاء له.

ولم تكشف «يسر»، طبيعة الجراحة التي يجريها والدها الفنان القدير، واكتفت بنشر صورة له، وهو داخل المستشفى أثناء استعداده للعملية الجراحية، وتأكيدها بأنه يخضع للعملية الجراحية حاليا.

فاروق فلوكس يمر بأزمة صحية

كتبت «يسر»، تعليقًا على صورة والدها: «عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي، من فضلكم ادعوا له يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا، لا احتاج إلا للدعوات، يقيني بالله يقيني».

وكُرم فاروق فلوكس، العام الماضي، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، وارتدى وقتها بدلة بيضاء اللون، للتعبير عن سعادته بهذا التكريم، وأنه أشبه بالعريس في حفل زفافه.

لحظة تكريم فاروق فلوكس

بعد صعوده إلى المسرح لاستلام درع تكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ظهر فاروق فلوكس، في ندوة خاصة للحديث عن مشواره الفني، إذ قال إنه لولا ظروفه الصحية، لكان قام بالسجود أرضًا لتقبيل خشبة المسرح.

وعن ارتداءه بدلة بيضاء، أوضح أنه اشتراها قبل التكريم بنحو 10 سنوات، منذ الدورة الرابعة للمهرجان، أملًا في أن يحظى بالتكريم، وفي كل عام يمر عليه دون أن يتم تكريمه، يفتح الدولاب، وينظر إلى حلته البيضاء، ويقول لها «حقك عليا».

وعن شعوره فور علمه بأنه ضمن المكرمين في المهرجان القومي للمسرح وقتها، قال نظرت إلى البدلة البيضاء ومازحتها: «زغرطي أخيرًا هيكرموني».