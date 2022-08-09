آخر موعد لاختبار القدرات 2022.. تعرف على الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد لاختبار القدرات 2022 لطلاب الثانوية؛ الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبار القدرات مثل كليات الإعلام والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون التطبيقية.

تفاصيل آخر موعد لاختبار القدرات

آخر موعد لاختبار القدرات 2022، بحسب بيان وزارة التعليم العالي، هو يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، حيث أكد السيد عطا المُشرف العام على مكتب التنسيق، استمرار موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، موضحا أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

اختبار القدرات تسير بصورة منتظمة

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبار القدرات 2022 تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط – بنها – بني سويف»، وكليات الفنون الجميلة «فنون – عمارة»، وشعبتي التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس»، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشُعبتي التربية «التربية الفنية والتربية الموسيقية» بكليات التربية النوعية.

كليات تشترط اختبارات القدرات

كما تشمل اختبارات القدرات أيضا شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر – منية النصر»، وكليات التربية الرياضية، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس، والجامعات التكنولوجية.