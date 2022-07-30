ماذا تفعل لو فاتك موعد اختبار القدرات 2022؟.. المشرف على التنسيق يرد

أثار عدد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، تساؤلًا مهمًا حول موقف الطالب الذي سجل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني، ولم يؤدي الاختبار في الموعد المحدد له، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاختبارات في الكليات التي تشترط ذلك ككليات التمريض والتربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية وكليات الإعلام.

تواصلت «الوطن» مع السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، للإجابة على التساؤل، والذي أكد أن التسجيل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته الوزارة فقط، وفي حالة عدم التزام الطالب بالموعد المحدد له على الموقع عقب تسجيله للاختبار نظرًا لظروف خاصة به يمكنه الذهاب إلى الكلية التي سجل لأداء اختبارها.

لا يجوز التسجيل مرة أخرى على الموقع الإلكتروني لنفس الكلية

وأضاف «عطا»، أن الطالب يشرح للكلية عذره الذي منعه من أداء الاختبار في موعده وعلى أساس ذلك يمكن للكلية أن تمنحه فرصة لأداء الاختبار، موضحاً أنه لا يجوز للطالب التسجيل مرة أخرى على الموقع الإلكتروني لنفس الكلية.

وشدد السيد عطا، على الطلاب بضرورة الالتزام بالضوابط العامة والمحددة لأداء اختبارات القدرات والاطلاع على الارشادات الخاصة بكل كلية ومعرفة شكل ونوعية الامتحان، موضحاً أن الاختبارات تعقد في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في حال رسوب الطالب يمكنه التقديم لاختبار كلية مختلفة

وأكد رئيس قطاع التعليم، أن الامتحان الذي يؤديه في الكلية بعد أن تقبل عذره الذي تسبب في تخلفه عن موعده الرسمي، يتم إرسال نتيجته إلى موقع التنسيق الإلكتروني لإضافته حتى يتثنى للطالب معرفته سواء بنجاحه في الاختبار أو رسوبه، موضحاً أنه في حالة رسوبه في الاختبار يمكنه التقديم لاختبار أخر لكلية مختلفة تماماً لكنه لا يجوز له التقدم لنفس الكلية.

ولفت السيد عطا، إلى أن اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة حتى الآن، ووزارة التعليم العالي حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات للوقوف على سير الاختبارات في المواعيد المقررة لها، لافتاً إلى أن أخر موعد لتسجيل الاختبارات هو 6 أغسطس المقبل.

«التعليم العالي» تحدد إرشادات مهمة للطلاب

وفي سياق متصل، حددت الوزارة إرشادات عامة لأداء الاختبارات القدرات، أهما ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية والحضور قبل موعد الاختبار بساعة كامة وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ويمنع منعاً باتاً تصوير أي جزء من الاختبار وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الطالب غير لائق في الاختبارات.