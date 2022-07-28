تسجيل اختبار القدرات 2022.. تعرف على نوعية أسئلة كليات التمريض 

تستمر أعمال تسجيل اختبار القدرات 2022 حتى يوم 6 أغسطس المقبل للكليات التي تشترط إجراء الاختبارات للالتحاق بها، وأبرز تلك الكليات كلية التمريض، فما هي نوعية أسئلة اختبارات كلية التمريض وكم عدد الدرجات المخصصة لها؟.

«الوطن» تستعرض المعلومات المتعلقة باختبارات القدرات في تقرير تفصيلي بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

اختبار القدرات 2022 لكليات التمريض تتمثل في اختبار اللغة الإنجليزية ومخصص له 25 درجة ويشمل أسئلة اللغات وقواعدها، وتتنوع الأسئلة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة واختبار التفكير الناقد وعليها 25 درجة والأسئلة باللغة العربية، فضلا عن أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض واختبار السمات الشخصية ومُخصص له 25 درجة والأسئلة باللغة العربية، وهي مجموعة أسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف خاصة.

درجات اختبار القدرات 2022 لكليات التمريض

يخضع الطلاب للمقابلة الشخصية وعليها 25 درجة وتتم المقابلة مع لجان متخصصة في مجال التمريض وتقيس المقابلة عدة جوانب وهي المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية والسمات الشخصية.

وعن زمن اختبار القدرات لـ كليات التمريض، أكدت وزارة التعليم العالي، أن الاختبار يبدأ بالمقابلة الشخصية مع لجنة ثلاثية أو خماسية أو سباعية ووضع درجة من 25 درجة ثم يليه الاختبار المعرفي ومدته ساعة ونصف الساعة، ويبدأ الاختبار الساعة الواحدة ظهراً ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائياً أياً كان السبب، موضحة أن شروط النجاح هي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار والمقابلة الشخصية كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

عدد أسئلة اختبار القدرات

وأوضحت الوزارة أن الاختبار المعرفي يشمل 75 سؤالًا وهي أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة صواب وخطأ ويشمل الاختبار عدد 30 سؤالًا، اختيار من متعدد، إجابة وحيدة وعدد 45 سؤالًا، صواب وخطأ بإجمالي 75 درجة، لافتة إلى أن التسجيل لكل من كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض على موقع التنسيق الإلكتروني يعتبر تسجيلًا واحدًا فقط وبمقابل مادي يتم دفعه مرة واحدة فقط، ومن يحصل على تقدير لائق يمكنه وفق مجموع الثانوية العامة وقواعد التنسيق الالتحاق بكليات التمريض أو المعاهد الفنية للتمريض.

كيفية تسجيل اختبار القدرات 2022

حددت وزارة التعليم العالي، مجموعة من المجالات المعرفية التي يمكن للطلاب المتقدمين لأداء اختبارات كليات التمريض الاطلاع عليها وهي اللغة الإنجليزية وأخلاقيات المهنة والعلوم والأحياء ومهارات التواصل والسمات الشخصية والثقافة العامة.