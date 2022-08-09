مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2022.. اختبار القدرات شرط أساسي للالتحاق

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2022، من أكثر الكلمات بحثًا على «جوجل» من جانب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، للتقديم في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، والمقرر انطلاقها الخميس المقبل 11 أغسطس ويستمر حتى يوم الإثنين 15 أغسطس، على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتزامنًا مع زيادة معدلات البحث عن تنسيق كلية الإعلام 2022، ذكرت وزارة التعليم العالي، أن الالتحاق بكلية الإعلام يُشترط اجتياز الطالب لاختبارات القدرات، مشيرة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب وحتى يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن الاختبارات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة رؤساء الجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

مؤشرات تنسيق كليات الإعلام 2022

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية الحدود الدنيا للقبول لـ تنسيق كلية الإعلام 2021، وفقًا للبيانات الرسمية الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي لتنسيق القبول للجامعات للعام الدراسي الماضي.

تنسيق كلية الإعلام 2021 أدبي

- 339 إعلام القاهرة.

- 336.0 إعلام المنوفية.

- 330.0 إعلام بني سويف.

- 326.0 إعلام جنوب الوادي.

تنسيق كلية الإعلام 2021 الشعبة العلمية

- 302.0 إعلام بني سويف.

- 294.0 إعلام جنوب الوادي.

- 311.0 إعلام المنوفية.

- 277.0 إعلام القاهرة لطلاب علمي رياضة.