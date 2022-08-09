تشييع جثامين ضحايا حادث زفاف البحيرة وسط انهيار الأهالي «صور»

شيع الآلاف من أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ضحايا حادث انقلاب سيارة زفاف، والتي راح ضحيتها محسن مصطفى طالب بكلية الهندسة، وندى صلاح طالبة بكلية التربية، بينما أصيب خطيبها مصطفى صبحي وشقيقتها مي صلاح وشخص آخر يدعى عمر عصام.

وتجمع أهالي الضحايا أمام مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة على الضحايا وسط حالة من الانهيار سيطرت على الجميع، لا سيما أن الضحايا أصدقاء، وأقيم سرادق لتلقي العزاء وبدأ توافد الأهالي عليه.

الفرح تحول لمأتم

وكان الضحايا في طريقهم إلى الإسكندرية لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء، وانقلبت بهم السيارة، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية.

تداول نبأ وفاة ضحايا حادث زفاف البحيرة

وتداول نبأ مصرع ندى صلاح ومحسن مصطفى على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط ذهول أصدقائهما، مناشدين الجميع الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة ولأهلهما بالصبر والسلوان.

قلق أهالي ضحايا حادث زفاف البحيرة

وتعيش أسرة «ندى» ضحية حادث الزفاف، حالة من الحزن والقلق بعد إصابة شقيقتها وخطيبها بإصابات بالغة، وجرى نقلهما إلى الرعاية المركزة بمستشفى كفر الدوار العام، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية نظرا لسوء حالتهما الصحية.

صدمة أصدقاء ضحايا حادث زفاف البحيرة

وتداول أصدقاء الضحايا عبارات نعي عديدة، كان أبرزها منشورا دونه مصطفى محسن قبل رحيله يطلب من الجميع حضور تشييع جثمانه، كما لم يختلف الأمر كثيرا عن «ندى» التي أصيب أصدقاؤها بحالة من الصدمة مرددين «أكيد ده هزار وهترجع ملحقتش تفرح بتخرجها».