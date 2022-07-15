تفاصيل حادث أسيوط.. زفاف تحول إلى مأتم بمصرع 2 وإصابة 20 بينهم أطفال

استعدت الأسرة والأقارب لحضور حفل زفاف عريس العائلة بمركز منقباد بمحافظة أسيوط، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع التي تنتهي يوم السبت القادم، اجتمع الأطفال والنساء والكبار معا داخل سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي، مرددين الأغاني طوال الطريق، على أمل استكمال سعادتهم بالوصول لقاعة الزفاف، ولكنهم لم يصلوا إليها وتحول الفرح إلى مأتم، حيث شهد طريق أسيوط منقباد حادث أسيوط بانقلاب السيارتين معا داخل إحدى الترع ويلقى شخصان مصرعهما ويصاب 20 خلال الحادث.

تفاصيل حادث أسيوط

وفور حادث أسيوط وانقلاب سيارتين بالترعة تم نقل المصابين لمستشفى منقباد المركزي لإسعافهم ثم نقلهم لمستفيات أسيوط العام والجامعي لاختلاف الإصابات، كما تم الإخطار الأمني، حيث تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الدخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارتين داخل إحدى الترع الفرعية بمدينة منقباد كانوا بطريقهم لحفل زفاف، ونتج عن الحادث مصابين وضحايا، وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء ضحايا ومصابي حادث أسيوط

وقد أسفر حادث أسيوط عن مصرع «منة» الشابة ذات الـ17 عاما و«وفاء» ذات الخمسون عاما، بينما أصيب 20 آخرين بينهم 7 أطفال بإصابات متعددة ما بين كسور وخلع بالكتف وكدمات وجروح، وجار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم بمستشفيات أسيوط الجامعي والعام.